Суд в Петербурге зарегистрировал иск о запрете песни Оксимирона*

Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал иск прокуратуры Адмиралтейского района о признании песни рэпера Оксимирона (Мирона Федорова*) "Ойда" запрещенной к распространению на территории России, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе судов вечером 6 декабря. К производству иск пока не принят.

Поводом для обращения в суд стала проверка творчества артиста после обращения главы Лиги безопасного интернета Елены Мизулиной. Ведомство пришло к выводу, что в сентябрьской композиции содержатся призывы к действиям, в результате которых может быть нарушена территориальная целостность России. Также на Федорова* составили административный протокол по соответствующей статье (ч. 2 ст. 20.3.2. КоАП). Ему грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Ранее суд в Москве запретил трек "Последний звонок" за авторством Оксимирона*, поскольку решил, что слова песни содержат признаки оправдания терроризма.

*Минюст внёс Мирона Федорова (Oxxxymiron) в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента

Константин Леньков