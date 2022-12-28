"Сепаратистское" дело Оксимирона* передали в суд

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга направила в суд материалы дела, возбужденного в отношении рэпера Оксимирона*, сообщается на сайте ведомства. Преследование популярного исполнителя связано с песней "Ойда", в которой силовики усмотрели призывы к сепаратизму (ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП).

С позицией прокуратуры согласились авторы лингвистической экспертизы, которую заказали у СПбГУ.

Клип на песню "Ойда" до сих пор доступен всем желающим на странице Оксимирона* в одной из социальных сетей. В случае если суд удовлетворит иск, рэперу грозит штраф в размере от 70 до 100 тысяч рублей.

Полмесяца назад Оксимирона* оштрафовали по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).

*Минюст внес Мирона Федорова (Оксимирона) в единый реестр иноагентов