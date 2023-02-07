Минюст признал текст песни Оксимирона* экстремистским материалом

Министерство юстиции внесло 6 февраля текст песни Оксимирона* "Последний звонок"** в реестр экстремистских материалов. Запись об этом появилась в соответствующем перечне на сайте ведомства.

"Текст песни исполнителя Оксимирон (Oxxxymiron)* "Последний звонок"**", — гласит строчка в списке.

При включении песни в список Минюст выполнял решение Замоскворецкого районного суда Москвы, вынесенное в конце октября прошлого года. Иск был подан за два месяца до этого столичной прокуратурой, разглядевшей в тексте "публичное оправдание идеологии насилия".

Месяцем ранее Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал Оксимирона* на 70 тысяч рублей, признав виновным в распространении публичных призывов к сепаратизму (ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП) из-за трека "Ойда". Незадолго до этого состоялось предварительное судебное заседание по иску о признании песни экстремистским материалом. Следующее заседание состоится днем 7 февраля.

*Минюст внес Мирона Федорова (Oxxxymiron) в единый реестр иностранных агентов

**Замоскворецкий суд Москвы признал текст песни "Последний звонок" экстремистским материалом