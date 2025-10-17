ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 17 октября 2025, 12:21

Суд в Петербурге оштрафовал Оксимирона* на 120 тысяч рублей

Куйбышевский районный суд Петербурга 17 октября рассмотрел три протокола в отношении рэпера Мирона Федорова*, известного как Оксимирон*, по статье о нарушении законодательства об иностранных агентах (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). Суд назначил артисту три штрафа по 40 тысяч рублей каждый, сообщили в объединенной пресс-службе судов. 

"В соответствии с протоколами Федоров не представил в установленный срок отчеты о своей деятельности за 2024 и 2025 годы", – сообщили в пресс-службе судов. 

Федорова* ранее уже привлекали к ответственности за нарушение иноагентского законодательства. В картотеке Куйбышевского суда числится 11 дел в отношении рэпера. Летом 2023 года, например, его оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие отметки о его статусе в публикациях. Часть протоколов вернули составителям.

*Мирон Федоров внесен Минюстом в реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


