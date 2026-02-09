Суд в Петербурге заочно арестовал Оксимирона*

Смольнинский районный суд заочно арестовал на два месяца рэпера Мирона Федорова*, известного как Оксимирон*, сообщила 9 февраля глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Исполнителя обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

"Срок меры Федорову* — 2 месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", — уточнила Лебедева в своих социальных сетях.

Уголовное дело возбудили в конце февраля 2024 года. Спустя два месяца его привлекли в качестве обвиняемого по делу и объявили в розыск. В начале мая того же года Федорова* объявили в федеральный розыск, который также является межгосударственным, уточнила Лебедева.

Местонахождение рэпера сейчас не установлено. В суде адвокат просил отказать в ходатайстве о заочном аресте. Свою позицию он объяснял тем, что его подзащитный может не знать о возбуждении уголовного дела.

Ранее Оксимирона* неоднократно штрафовали по статьям о нарушении законодательства об иноагентах. Так, в октябре 2025 года Куйбышевский районный суд Петербурга признал его виновным в трех правонарушениях и оштрафовал на 120 тысяч рублей.

*Минюст внес Мирона Федорова (Оксимирона) в реестр иноагентов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру