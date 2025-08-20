"Скандалы случаются": Бельский высказался об уголовных делах против депутатов

Законодательное собрание является частью общества, и потому в нем возможны различные казусы, включая уголовное преследование депутатов, заявил спикер парламента Петербурга Александр Бельский в интервью "МК в Питере". При этом он не поддержал идею о проверке народных избранников с помощью детектора лжи.

— Конечно, скандалы случаются. Это же жизнь. Парламент Петербурга — такой же социум, как и все остальное. В нем может и будет происходить все, что происходит в нашем обществе, потому что парламент является его отражением. Поэтому возможны и такие казусы, — заявил Бельский в ответ на вопрос о том, как избежать скандалов с уголовными делами против депутатов.

Спикер отметил, что парламентариев выбирают сами граждане. Предварительный отсев кандидатов с использованием полиграфа он охарактеризовал как "неверный путь". Касательно самого детектора лжи Бельский заявил, что устройство "не может применяться где угодно".

На вопрос о желании продолжить работу в качестве спикера в следующем созыве ЗакСа Бельский ответил уклончиво. При этом он указал на необходимость заручиться на выборах в 2026 году доверием "Единой России", отделение которой в Петербурге он возглавляет. В случае прохождения в ЗакС восьмого созыва решение о назначении спикера будет зависеть от депутатов, добавил он.

Говоря непосредственно о "ЕР", Бельский заявил, что до конца года ожидает вступления в партию 40 тысяч человек. При этом сейчас в Петербурге членским билетом обладают 30 тысяч горожан, уточнил он. "Это более 70 тысяч человек, которые представлены во всех органах власти", — подытожил политик.

Отметим, что в действующем созыве ЗакСа двое депутатов стали фигурантами уголовных дел. Елене Раховой вменяют мошенничество с "мертвыми душами" в одной из школ Петербурга. Ее коллега Олег Милюта находится в СИЗО по обвинению в получении крупной взятки. Депутат предыдущего созыва Роман Коваль был приговорен в 2022 году к девяти годам колонии строгого режима.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру