Процесс по делу Раховой приостановился до середины сентября

Следующее заседание по делу в отношении депутата Заксобрания Елены Раховой и трёх сотрудников школы №619, которых обвиняют в мошенничестве с "мертвыми душами", состоится 15 сентября, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Примерно в это же время, 17 сентября возобновит работу городской парламент. Столь длительный перерыв связан с занятостью адвокатов подсудимых в других процессах. Кроме того, у некоторых из них в августе запланирован отпуск.

На последнем за это лето заседании озвучили показания бывшего заместителя комитета финансов Светланы Шустровой. Вопросы следователя были посвящены процедуре выделения средств на зарплаты сотрудников школы из городского бюджета. Отметим, сейчас Шустрова занимает должность заместителя председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Оглашение показаний каких-либо других свидетелей в рамках этого судебного следствия больше не планируется, рассказал ЗАКС.Ру адвокат Марк Павлов, который представляет интересы парламентария. Также участникам процесса предстоит заслушать материалы дела. По состоянию на 29 июля из 18 томов прокурор зачитал только два.

Напомним, подсудимым вменяют трудоустройство около шести человек в штат школы №619, которые, по версии следствия, исправно получали зарплату, однако на работе не появлялись. Обвинение полагает, что от их действий бюджету Петербурга был нанесен ущерб свыше 20 млн рублей. Как стало известно в ходе процесса, Рахова могла заочно знать лишь одну из "мертвых душ". Судя по оглашенным показаниям в ходе процесса, гражданский муж Раховой попросил трудоустроить дочь его знакомой. Это произошло в 2009 году, когда Рахова занимала должность заместителя администрации Калининского района.

Подробнее о сути дела - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру