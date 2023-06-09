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Новости 15:37

Замглавы комитета финансов перешла в комитет по вопросам законности

фото ЗакС политика Замглавы комитета финансов перешла в комитет по вопросам законности

Заместитель главы комитета финансов Светлана Шустрова перешла на аналогичную должность в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Она будет курировать закупки, организацию и контроль ремонтных работ зданий и помещений а также работу планово-экономического отдела и финансово-бухгалтерского управления. В пресс-службе комитета уточнили, что Шустрова была представлена коллегам в начале недели. 

В комитете финансов Шустрова работала с 2017 года. Сперва на должности начальника управления составления бюджета, а затем заместителем главы ведомства. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о назначении Казбека Боллоева на должность первого заместителя комитета по контролю за имуществом.

Константин Леньков


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