В ККИ сменился первый зампред

Заместителя главы комитета по контролю за имуществом Петербурга Казбека Боллоева повысили до "первого", обратило внимание ЗАКС.Ру. Его предшественник Сергей Карпухин покинул комитет. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ККИ.

До работы в Смольном Боллоев занимал должность исполнительного директора в цирке на Фонтанке. В апреле 2021 года занял пост заместителя главы комитета имущественных отношений. Позже перешел в ККИ на тот же пост. Отметим, Боллоев приходится племянником миллиардеру Теймуразу Боллоеву.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал об уходе с должности зампреда комитета по градостроительству и архитектуре Максима Стененко.

Константин Леньков