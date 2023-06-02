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Новости 14:51

В ККИ сменился первый зампред

фото ЗакС политика В ККИ сменился первый зампред

Заместителя главы комитета по контролю за имуществом Петербурга Казбека Боллоева повысили до "первого", обратило внимание ЗАКС.Ру. Его предшественник Сергей Карпухин покинул комитет. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ККИ. 

До работы в Смольном Боллоев занимал должность исполнительного директора в цирке на Фонтанке. В апреле 2021 года занял пост заместителя главы комитета имущественных отношений. Позже перешел в ККИ на тот же пост. Отметим, Боллоев приходится племянником миллиардеру Теймуразу Боллоеву. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал об уходе с должности зампреда комитета по градостроительству и архитектуре Максима Стененко. 

Константин Леньков


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