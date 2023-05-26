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Новости 18:03

В КГА стало на одного зампреда меньше

фото ЗакС политика В КГА стало на одного зампреда меньше

Заместитель председателя комитета Смольного по градостроительству и архитектуре Максим Стененко покинул должность, обратило внимание ЗАКС.Ру. В пресс-службе ведомства подтвердили кадровые изменения. 

Стененко работал в должности замглавы комитета с мая 2016 года. До этого он около девяти лет трудился в ГКУ "Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности", возглавлял отдела бухгалтерского учета и был заместителем директора. О переходе чиновника на новое место работы не сообщалось. 

Ранее в Петербурге сменился уполномоченный по правам предпринимателей. Александра Абросимова заменил на этом посту бывший заместитель главы администрации губернатора Валерий Калугин.

Константин Леньков


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