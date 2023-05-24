ЗакС утвердил Валерия Калугина на должность бизнес-омбудсмена Петербурга

Депутаты Законодательного собрания 24 мая утвердили заместителя главы администрации губернатора Валерия Калугина на пост уполномоченного по правам предпринимателей в Петербурге, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Кандидатуру чиновника предлагал глава города Александр Беглов.

Калугин, выступая перед депутатами, рассказал, что в первоочередном порядке хотел бы изучить состояние экономики города из достоверных источников, а потом хотел бы "системно" работать по обращениям от представителей бизнес-сферы. Он отметил, что в индивидуальном порядке тоже придется работать, но в первую очередь хотел бы сконцентрироваться на системных вопросах. Его кандидатуру одобрили 48 депутатов. Против проголосовал один. После оглашения результатов парламентарии поблагодарили за работу предыдущего уполномоченного Александра Абросимова, который также присутствовал на заседании.

Калугин работает в Смольном с 1994 года. Он занимал должность председателя в комитете по земельным ресурсам и землеустройству вплоть до его упразднения в 2015 году. Позже перешел на работу в комитет имущественных отношений. С апреля 2020 года был заместителем главы администрации губернатора.

Предыдущий омбудсмен Александр Абросимов, который занимал этот пост с 2014 года, подал заявление об отставке. 19 мая стало известно, что Беглов ее принял. Причин такого решения Абросимов не озвучивал. За несколько недель до этого активы уполномоченного были обращены в пользу государства. Речь идет об активах "Северной верфи", которые были выведены в период приватизации в компанию, созданную Абросимовым.

Подробнее о смене бизнес-омбудсмена в Петербурге - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков