Пересменка бизнес-омбудсменов

Алекcандр Абросимов, фото ЗАКС.Ру

В Петербурге в ближайшее время должен смениться уполномоченный по защите прав предпринимателей. Омбудсмен Александр Абросимов подал в отставку, а губернатор Александр Беглов ее принял и уже предложил нового кандидата - замглавы администрации губернатора Валерия Калугина. Одобрить выбор Беглова должны в парламенте, ближайшее заседание которого пройдет 24 мая.

Омбудсмен без сапог

О желании Абросимова уйти с поста омбудсмена стало известно 19 мая. Губернатор Александр Беглов отставку принял, сообщили в его пресс-службе. По закону Петербурга об уполномоченном по защите прав предпринимателей, глава города должен уведомить Законодательное собрание о досрочном прекращении полномочий омбудсмена. Пока же Абросимов формально продолжает занимать должность.

О причинах своего ухода с должности омбудсмен не сказал. В разговоре с "Деловым Петербургом" он заявил, что это никак не связано с обращением в пользу государства его активов, что произошло за несколько недель до отставки.

Свою карьеру экс-омбудсмен начинал на оборонном предприятии "Северная верфь" в 1980-х годах, когда оно еще называлось заводом имени А.А. Жданова. В 1994 году он стал коммерческим директором организации и создал свою компанию - АО "Коммерческий центр, транспорт и лес" (КЦТЛ), пишет "Деловой Петербург".

Во время приватизации часть активов "Северной верфи" вывели в КЦТЛ. Последняя частично принадлежит ООО "Леверидж", которой владеет Абросимов. Это всё уже установил Арбитражный суд Петербурга в 2023 году, в который иск подала Генпрокуратура. В решении суда сказано, что после получение КЦТЛ активов верфи, доля государства в предприятии значительно сократилась, что привело к его банкротству. Суд встал на сторону Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы Коммерческого центра.

Оспорить это решение пока не удалось. Следующее заседание в апелляционной инстанции должно пройти в июне.

По петербургскому законодательству, один и тот же человек может занимать должность уполномоченного не более двух сроков подряд. У Абросимова последний срок подходил к концу - должность он должен был оставить в 2024 году.

Уполномоченным по правам предпринимателей он стал в 2014 году. На эту должность его выдвинул бывший тогда губернатором Георгий Полтавченко.

Правда, даже перед ним Абросимову не всегда удавалось отстоять права предпринимателей. В 2016 году в Петербурге начали сносить продовольственные ларьки и ставить новые уже с иными условиями. Уполномоченный по правам предпринимателей указал на то, что властям стоит пересмотреть свое отношение к бизнесу, который приносит доход в бюджет. Полтавченко же на это заявил, что правительство будет непреклонно:

- Где не должно быть объектов, там и не должно их быть. <...> Кто не соответствует параметрам — тем мы дали возможность в течение трех лет привести торговые объекты в соответствие с нормам. Если не собираются этого делать, а хотят дальше портить городской вид, будем сносить их.

Активно Абросимов занимался вопросом введения QR-кодов для доступа в кафе и торговые центры, законопроектом о создании единого рекламного оператора и другими темами. В ежегодных докладах Законодательному собранию омбудсмен рассказывал о проблемах бизнеса. Например, весной 2021 года Абросимов сообщил, что количество жалоб от предпринимателей в пандемийном 2020 году увеличилось на 36% и достигло 1,2 тысяч. Поддержка властей некоторым бизнесменам помогла, но они ожидали большего, отметил омбудсмен.

В своем последнем докладе Абросимов говорил о влиянии санкций на петербургский бизнес. От них пострадали более половины предпринимателей, озвучил результаты опроса своего аппарата омбудсмен.

Чиновник в защитники

После отставки бизнес-омбудсмена у губернатора есть 60 дней, чтобы найти ему замену, сказано в законе Петербурга. Беглов сработал оперативнее: в новости об уходе Абросимова сразу же озвучили кандидата на замену - Валерия Калугина.

Валерий Калугин, фото пресс-службы Законодательного собрания Петербурга

Сейчас он заместитель главы администрации губернатора Петербурга, но начинал свой путь как военный. В рядах Вооруженных сил России Калугин прослужил более 15 лет. После этого перешел в чиновники.

С 1994 года Калугин занимал разные должности в комитете по земельным ресурсам и землеустройству, сделав небольшой перерыв на руководство Земельно-кадастровой палатой города, в 2008 году он возглавил комитет.

Во время работы Калугина председателем ведомства в Законодательном собрании прошло скандальное принятие законопроекта о зеленых насаждениях. Документ значительно изменял зоны парков, скверов и лесов. Чиновники, в числе которых был Калугин, уверяли, что проект закона - итог инвентаризации и в действующей бумаге границы многих территорий указаны неверно. Оппозиционные депутаты же критиковали законопроект за вывод из-под защиты несколько тысяч зеленых объектов.

В 2015 году Калугина сняли с должности председателя комитета, который решили объединить с другим ведомством и создать комитет имущественных отношений (КИО). Чиновник же, по его словам, начал консультировать Росреестр и другие регионы России по созданию геоинформационных систем. Такую систему Калугин запустил в Петербурге будучи председателем комитета.

Затем он поработал генеральным директором ООО "Консалтинговая группа ВВК", а в 2019 году тогда врио губернатора Александр Беглов решил вернуть Калугина в кресло чиновника - ему досталось место председателя КИО.

Новый руководитель комитета объявил одной из своих задач упрощение бюрократических механизмов, чтобы выстроить доверительные отношения с бизнес-сообществом. Судя по мнению представителей бизнеса в публикации "Коммерсанта", Калугину удалось достичь своей цели. Собеседники издания заявили, что чиновник смог улучшить работу ведомства.

Также Калугин и его коллеги занимались упрощением работы летних кафе, получением в госсобственность дач писателей, передачей РПЦ исторических зданий и другим. Уже в 2020 году Беглов решил провести рокировку: заместителя руководителя администрации губернатора Петербурга Леонида Кулакова он назначил председателем КИО, а последнего сделал замруководителя администрации губернатора.

С тех пор Калугин стал менее медийным. В новой должности он практически не выступал с комментариями в СМИ, да и новости на сайте самой администрации о нем тоже не публиковались.

Беглов может назначить Калугина уполномоченным только после согласования его кандидатуры с рядом органов. Одобрить выбор должен федеральный бизнес-омбудсмен, городское бизнес-сообщество и петербургский парламент.

Ближайшее заседание ЗакСа - 24 мая. В опубликованной на сайте повестке дня нет вопроса о назначении уполномоченного по защите прав предпринимателей, но соответствующее постановление могут внести и с голоса. По информации ЗАКС.Ру, ЗакС 24 мая должен обсудить смену бизнес-омбудсмена.

София Саттарова