Планы урезать полномочия КИО не устраивают его нового руководителя

Новый глава комитета имущественных отношений Валерий Калугин нацелен на то, чтобы тщательно изучить эффективность экономической деятельности вверенного ему подразделения Смольного, о чем он рассказал "Фонтанке". Не менее важной задачей он считает выстраивание в наивысшей степени доверительных отношений с частными предпринимателями - в том числе и при помощи упрощения бюрократических механизмов.

Наконец, Калугин выступает решительно против реформы в виде отъема у КИО ряда полномочий, о возможности которой в последние месяцы в городе много говорится и пишется.

"Понимаете, когда большевики идут захватывать власть, они хотят захватить власть, забрать имущество и знают, что им нужно. А реформу производить для целей, которые никому непонятны, – это бессмысленно. Не вижу никаких оснований что-то дергать, просто работать надо профессионально", - цитируются слова чиновника.

Слухи о возможном объединении КИО и комитета по контролю за имуществом ходят уже несколько лет. Минувшей осенью СМИ писали о том, что даже если слияния не произойдет, то КИО заставят поделиться с ККИ рядом полномочий. В правительстве не было консенсуса на этот счет. Впоследствии, вероятно, существенную роль сыграли смена руководителя города 3 октября и последовавшее за этим назначение новых кадров. О назначении Калугина и соответствующем указе Александра Беглова стало известно утром 17 января.

Чиновник с 2015 года трудился в должности генерального директора ООО «Консалтинговая группа ВВК». До того он возглавлял смольнинский комитет по земельным ресурсам и землеустройству. ЗАКС.Ру ранее писал, что Калугин – основной претендент на это место. На своем новом посту он сменил вице-губернатора Михаил Мокрецова.

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