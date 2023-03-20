Суд обратил в доход государства акции компании бизнес-омбудсмена Петербурга Абросимова

Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства акции АО "Коммерческий центр, транспорт и лес" (АО "КЦТЛ"), передаёт "Коммерсант". Частично компания принадлежит ООО "Леверидж", которым полностью владеет бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов.

Суд установил, что на обозначенную фирму были выведены активы "Северной верфи". Это оборонное предприятие, которое занимается строительством, ремонтом и обслуживанием кораблей.

В материалах дела сообщается, что ещё в "девяностых" Абросимов, являясь руководителем транспортного цеха "Северной верфи", а также 19 сотрудников подразделения стали учредителями АО "КЦТЛ". На тот момент уставной капитал компании составлял 400 тысяч неденоминированных рублей, которые разделили на 400 акций, а участники общества поделили их между собой. Немногим после количество акций возросло до 66 тысяч штук.

В период с мая 1994 по май 1995 года Абросимов параллельно совмещал две должности — гендиректора АО "КЦТЛ" и коммерческого директора "Северной верфи", соответственно, как сочла Генпрокуратура, был заинтересован "в реализации незаконного плана".

Впоследствии на компанию вывели часть заводских активов, что привело к сокращению доли государства в уставном капитале верфи с 60% до 46%. Как итог, оборонное предприятие обанкротилось.

В суде представители ответчиков заявили о необоснованности выдвинутых претензий и намерении обжаловать решение.

В ноябре прошлого года Арбитражный суд Петербурга арестовал активы Абросимова. Генпрокуратура добивалась признания недействительным договора между АО "КЦТЛ" и АО "Северная верфь".