Рябоконь и Четырбок озадачились размером субсидий для школы "Газпрома"

Администрация Петроградского района просит выделить ей 327 млн рублей на субсидии частным образовательным организациям, сообщила 19 августа "Фонтанка.ру". С соответствующим запросом чиновники обратились к депутатам в рамках "нулевых чтений" проекта бюджета Петербурга в городском Заксобрании.

По словам заместителя главы района Марины Лавровой, размер субсидий в этом году вырос из-за открытия филиала частной школы "Газпрома" на намывных территориях. В ответ на это депутаты-единороссы Андрей Рябоконь и Денис Четырбок уточнили у чиновников, является ли выделение субсидий правом или обязанностью города. Парламентарии подчеркнули, что "Газпром" – состоятельная организация, а 300 млн рублей – это серьезные деньги.

Лаврова ответила, что субсидии частным образовательным организациям выделяются каждый год. Они идут на зарплату учителям и закупку учебников. Тогда депутаты поинтересовались, полностью ли покрывают выделяемые средства зарплату педагогов.

"У них там зарплата гораздо больше, чем мы компенсируем", - ответила Лаврова.

Напомним, "нулевые чтения" проекта бюджета города на 2026 год стартовали в ЗакСе 15 августа. Смольный прогнозирует, что расходы Петербурга в следующем году составят 1,436 трлн рублей, а доходы – 1,431 трлн рублей.

Отметим, что в 2025 году правительство города выделило 949 млн рублей из бюджета на субсидии частным образовательным организациям.

фото: Telegram-канал Андрея Рябоконя