Бельский объяснил революцию 1917 года отсутствием работы с молодежью

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский принял участие в пленарном заседании III Всероссийского форума Всемирного русского народного собора, которое состоялось 31 октября в Большом зале Мариинского дворца. В своем обращении к участникам он предположил, что революция 1917 года могла произойти из-за недостаточной работы с молодежью.

"Когда началась Первая Мировая война, участники движения академистов, имея серьезный патриотический настрой, отправились на передовую. Внутри страны оказалось некому работать с молодежью, что в итоге привело к революции", — приводит слова Бельского пресс-служба ЗакСа.

Парламентарий перекинул мостик в современность и отметил, что сейчас Россия "находится в непростой ситуации". "В ходе СВО мы защищаем, в первую очередь, свои духовные ценности, — подчеркнул он. — И очень важно сегодня понимать, как правильно выстраивать взаимодействие с молодыми людьми".

Помимо Бельского, в заседании приняли участие вице-губернатор Борис Пиотровский и депутат Госдумы Михаил Романов, а также представители духовенства, органов власти, религиозных и иных организаций. Тема форума была обозначена как "Будущее России: молодежь за веру, традиции и созидание".

Бельский входит в состав Бюро президиума ВРНС. В мае он обращался с приветственной речью к участникам Весеннего бала академистов в здании Академии имени Штиглица, называя их "новой элитой". О себе Братство академистов сообщает, что это молодежный проект, развивающийся при поддержке ВРНС.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Законодательного собрания