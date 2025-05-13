Бельский назвал новой элитой участников "молодежки" ВРНС

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский обратился 13 мая с приветственной речью к участникам Весеннего бала академистов в здании Академии имени Штиглица, сообщила пресс-служба парламента Петербурга. Кроме него, мероприятие посетили бизнесмен Константин Малофеев, депутат ЗакСа Константин Чебыкин, бизнес-омбудсмен Петербурга Валерий Калугин и другие лица.

— Про вас, академистов, наш президент говорит, что мы воспитываем новую элиту, которая стоит на страже наших духовных ценностей. Вы представляете самую активную, деятельную и патриотичную молодёжь нашей страны, её великое будущее, — обратился к участникам бала Бельский.

В своей речи спикер также заявил, что члены Братства академистов сберегают духовное наследие России, занимаются волонтерской деятельностью в новых регионах и "добровольно вступают в ряды Вооруженных сил, чтобы защищать Русский мир на наших исконных землях".

В своем Telegram-канале Бельский также не обошел вниманием состоявшееся мероприятие. "Академисты — представители молодежного крыла Всемирного Русского Народного Собора и, не побоюсь этого определения, наша будущая элита", — поделился мнением он.

Нынешняя встреча с академистами стала не первой для спикера ЗакСа. В минувшем феврале он встречался с ними в Мариинском дворце. Кроме Бельского, в мероприятии участвовали депутаты Чебыкин и Юрий Гладунов.

На сайте Братства академистов говорится, что это молодежный проект, который развивается под руководством общества "Царьград" и при поддержке ВРНС.

Сам Бельский входит в состав Бюро президиума ВРНС и принимает участие в деятельности петербургского отделения организации. В ноябре 2024 года он побывал на XXVI соборе, после чего высказал мысль, что одной из главных проблем для русского мира выступает инертность и пассивность общества.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Законодательного собрания