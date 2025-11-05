Около 20 поправок подали к проекту бюджета Петербурга на 2026 год за неделю

Депутаты Законодательного собрания Петербурга подготовили около двух десятков поправок к проекту бюджета города на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, сообщил ЗАКС.Ру председатель бюджетно-финансового комитета парламента Денис Четырбок в полдень 5 ноября. Подача поправок заканчивается сегодня. Депутат отметил, что его коллеги еще могут внести свои предложения до конца рабочего дня. Пока лидерами по количеству поправок – представители "Единой России".

– Уже точно несколько десятков поправок подано. Несколько десятков – это порядка 20 по состоянию на "сейчас", потому что все равно основные поправки будут еще сегодня подаваться, потому что выходные были. Еще до шести часов есть время, – рассказал Четырбок.

Документ с перечислением поправок будет подготовлен к концу недели. Также отдельно опубликуют губернаторскую поправку. В понедельник члены бюджетно-финансового комитета Заксобрания рассмотрят все поступившие поправки. Одобренные предложения, которые комитет порекомендует к принятию, отправятся в Смольный на рассмотрение бюджетной комиссии. Непосредственно до второго чтения дойдут лишь те поправки, которые получат одобрение Смольного.

Второе чтение проекта бюджета на 2026 год запланировано на 19 ноября. Документ был принят за основу 29 октября. Законопроект представлял лично губернатор Александр Беглов. Как прошло заседание - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру