Смольный выделит почти 1 млрд рублей на субсидии частным школам

Правительство Петербурга выделит 949 млн рублей из бюджета на субсидии частным образовательным организациям в 2025 году, сообщила пресс-служба Смольного 3 марта. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Согласно постановлению, субсидии пойдут на финансовое обеспечение реализаций дошкольных, а также основных и дополнительных общеобразовательных программ в частных организациях.

Частные школы и детские сады могут использовать полученные выплаты для оплаты труда сотрудников, а также закупки учебных пособий, игрушек и других средств, используемых в образовательном процессе. Субсидии не распространяются на расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, их организации должны покрывать самостоятельно.

Напомним, что в январе стало известно, что город выделит почти 1,5 млрд рублей на субсидии в рамках программы "Петербургские дворы" в 2025 году. Главным реципиентом оказался МО "Поселок Парголово" – он получит 157,7 млн рублей на благоустройство.

фото: ЗАКС.Ру