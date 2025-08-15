ЗакС приступил к обсуждению бюджета Петербурга на 2026 год

Фото ЗАКС.РуВ Законодательном собрании Петербурга открыли "нулевые чтения" проекта бюджета города на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Смольный прогнозирует в следующем году собственные доходы Северной столицы на уровне 1,431 трлн рублей, а расходную часть - на уровне 1,436 трлн рублей. Какие предложения к проекту бюджета анонсировали депутаты - в материале ЗАКС.Ру.

На традиционном мероприятии по случаю старта подготовки к рассмотрению проекта бюджета на предстоящую трехлетку 15 августа в Заксобрании собрались руководители парламентских фракций и депутаты, руководители комитетов администрации Петербурга, а также финансовый блок Смольного в лице вице-губернатора Алексея Корабельникова и председателя комитета финансов Светлана Енилина. Последняя рассказала собравшимся об основных параметрах прогнозируемого бюджета.

В предстоящие три года, по оценке Смольного, собственные доходы города будут расти примерно на 100 млрд в год. Относительно текущего года доход в 2026 году увеличится на 5,8%. Так, по погнозу комфина, в 2026 году Петербург заработает 1,431 трлн рублей, в 2027 - 1538 млн рублей, а в 2028 - 1,679 трлн рублей. Расходы города на реализацию государственных программ в 2026 году планируются в размере 1,436 трлн рублей, порядка 1,508 трлн рублей в 2027 году и 1,467 трлн рублей в 2028 году.

Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин заявил, что партия предложит выделить средства на поддержку участников специальной военной операции, демографию, молодежную политику, организацию детского летнего отдыха и миграционную политику.

Глава фракции "Новые люди" в ЗакСе Дмитрий Павлов анонсировал предложения по выделению средств на создание стрелкового тира в Пушкинском районе, а также на развитие туристической отрасли, событийного туризма и массового спорта.

Член фракции КПРФ Дмитрий Дмитриев предлагал финансистам обратить особое внимание на обеспечение достаточного объема средств, выделяемых школам, детским садам, а также медицинским и социальным учреждениям. Он также от лица фракции подчеркнул, что Смольному следует обратить внимание на то, как деньги доходят до получателей. Еще Дмитриев предложил поддержать петербургскую промышленность за счет дополнительного финансирования Фонда развития промышленности, подведомственного городским властям. Также он отметил необходимость индексации всех социальных выплат, предусмотренных городским законодательством.

Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Андрей Алескеров в своем выступлении положительно отозвался о решениях, принимаемых в городе. Отдельное внимание он уделил строительству виадука над железнодорожными путями на Краснопутиловской улице, который уже включен в проект, а также выкупу городской администрацией частных помещений для более эффективного использования. Например, нежилое здание на Петергофском шоссе, в котором, по мнению фракции, можно разместить Дом детского творчества, а земельный участок на проспекте Непокоренных можно бы передать школе №514, чтобы возвести на нем стадион.

Лидер "яблочников" в Законодательном собрании Александр Шишлов, комментируя проект бюджета, отметил необходимость внесения корректировок в действующий закон о бюджетном процессе. Партия последовательно выступает против бюджетной комиссии - это совещательный орган в Смольном, который рассматривает все поступившие поправки к проекту бюджета. По сложившейся практике, именно там решают, будет ли принята та или иная поправка. Шишлов уверен, что все фракционные поправки должны рассматривать исключительно на пленарном заседании парламента, а не в Смольном. Также "яблочник" напомнил о позиции партии об СВО и средствах, которые выделяются на эти цели - в партии считают, что все расходы на эти цели должны быть открыты для налогоплательщиков. Из других предложений - выделение дополнительных средств на расселение коммунальных квартир, ремонт дорог, на "социальное такси" для онкобольных, а также поддержку многодетных семей.

Лидер единороссов в парламенте Павел Крупник заявил, что фракция будет придерживаться партийных программ, направленных на развитие Петербурга. Он упомянул, что "Единая Россия" уже выступала с инициативой о выделении дополнительных средств на покупку оборудования для медицинских учреждений. Еще он озвучил предложение о предоставлении субсидий муниципальным образованиям на решение различных вопросов, например, на благоустройство.

В рамках нулевых чтений в парламенте пройдет более полусотни встреч. Свои предложения по бюджету озвучат районные администрации, а также комитеты Смольного. Совещания будут проходить ежедневно. Внесение проекта закона о бюджете Петербурга на 2026 год запланировано на 10 октября.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру