Мемориальные доски в Петербурге могут внести в отдельный реестр

В Петербурге могут создать реестр мемориальных досок для их учета, соответствующий законопроект появился 20 августа на сайте Законодательного собрания. Авторами инициативы выступили пять депутатов от "Единой России".

Порядок обращения с мемориальными досками в Петербурге определяется региональным законом, который определяет виды мемориальных досок, основания и порядок принятия решения об их установке, а также разрешает вопросы, связанные с их демонтажем.

Депутаты предлагают дополнить норму еще одной статьей, касающейся реестра мемориальных досок. Смысл изменений сводится к созданию отдельного реестра подобных памятных конструкций. Определить орган, ответственный за ведение перечня, предстоит правительству города.

"Действующая редакция Закона Санкт-Петербурга не содержит положений, касающихся учета установленных мемориальных досок в Санкт-Петербурге. <...> Принятие указанного проекта закона позволит систематизировать порядок установки мемориальных досок в Санкт-Петербурге", — говорится в пояснительной записке к инициативе.

Авторы отмечают, что с 2015 года в Петербурге было установлено свыше 30 памятных досок.

В числе открытых в последние годы мемориальных досок оказались посвященные ученому Юрию Кнорозову, расшифровавшему письменность майя, первому директору Музея обороны и блокады Ленинграда Льву Ракову и тренеру по дзюдо Анатолию Рахлину, который был наставником будущего президента Владимира Путина.

Андрей Казарлыга, фото: Telegram-канал "Пиотровский Online"