В Таможенном переулке появилась мемориальная доска ученому Кнорозову

На входящем в комплекс Кунсткамеры здании появилась мемориальная доска в честь ученого Юрия Кнорозова, рассказал 20 ноября в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский. Память этнографа, расшифровавшего письменность майя, увековечили спустя 101 год после его рождения табличной на здании в Таможенном переулке, где он работал.

"С моей точки зрения доска выглядит очень по-петербургски: элегантная, сделанная с большим вкусом и с большим умом", — поделился мнением Пиотровский. Он уточнил, что городские власти "уделяют огромное внимание" тому, что появляется на фасадах в историческом центре, и потому установка доски потребовала множества согласований.

Вице-губернатор высказался о важности сохранения истории России, попутно упомянув президента. По его словам, будущее страны невозможно представить без памяти о прошедших событиях и людях. "Именно поэтому мы так долго готовились и выполнили поручение президента Владимира Путина — открыли мемориальную доску в память о выдающемся ученом", — поведал он.

О планах открыть памятную доску Кнорозову стало известно в январе 2022 года. Спустя полгода Путин поручил провести торжества по поводу столетия со дня рождения ученого.

Фото: Telegram-канал "Пиотровский Online"