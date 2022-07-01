Путин поручил провести торжества по случаю столетия петербургского ученого Кнорозова

В России организуют праздничные мероприятия в честь расшифровавшего код цивилизации майя ученого Юрия Кнорозова, столетие со дня рождения которого отмечается в нынешнем году. Посвященный ученому указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. В течение трех месяцев правительство должно будет создать организационный комитет по увековечиванию памяти петербургского этнографа и проведению праздничных мероприятий по случаю его юбилея.

В январе в Смольном рассказали о возможности установки памятной доски Кнорозову в Кунсткамере. В марте Кнорозов стал одним из тех петербуржцев, ради которого депутаты ЗакСа предложили поменять законодательство в сфере увековечивания памяти. Согласно инициативе справедливороссов, необходимо снизить минимальный срок для установки табличек в память об ушедших людях после их кончины с тридцати до пяти лет. Депутат Михаил Амосов посетовал, что за прошедшие с момента смерти Кнорозова 23 года в Мексике уже успели поставить памятник ученому.