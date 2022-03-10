Фракция эсеров в ЗакСе хочет поменять законодательство об увековечивании памяти выдающихся людей

Депутаты из фракции "Справедливой России - За правду", представленные в петербургском парламенте, внесли законопроект, по которому предлагается поменять городские правила в части увековечивания памяти известных людей и знаковых событий. По мнению эсеров, действующие нормы (не менее 30 лет со смерти человека или даты исторического события для установки мемориальной таблички) не всегда справедливы по отношению к ушедшим выдающимся современникам. В качестве примера депутат Михаил Амосов называет исследователя древних американских цивилизаций Юрия Кнорозова, скончавшегося в 1999 года и давно, с точки зрения парламентария, заслуживающего увековечивания.

"В Мексике ему уже давно установлен памятник. А для большинства россиян даже сам факт того, что язык Майя расшифровал соотечественник, - уже открытие. Да и многие петербуржцы ничего не знают о великом земляке", - привел аргумент Амосов.

Он и его коллеги предлагают снизить с 30 до 5 лет минимальный срок для установки табличек в память об ушедших людях после их кончины, а для значимых событий - с 30 до 25 лет после их совершения.