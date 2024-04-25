"Единая Россия" продлила подачу документов на праймериз до 8 мая

Из-за большого числа желающих в "Единой России" решили продлить прием заявок для участия во внутрипартийном голосовании до 8 мая, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе петербургского отделения ЕР 25 апреля. Всего по стране выдвинуться на выборы под флагом "Единой России" изъявили желание более 18 тысяч человек. Треть из них — из Петербурга.

"Решение о продлении подачи документов даст возможность большему числу петербуржцев заявить о себе. У нас есть кандидаты, которые физически не успевали собрать необходимые бумаги в силу служебной занятости и спрашивали, можно ли подавать частями и донести недостающие документы позже. Теперь эта проблема решена", – приводят слова главы петербургской "Единой России" Сергея Боярского в пресс-службе.

По состоянию на утро 25 апреля в Петербурге заявились на праймериз 6,9 тысяч человек. Конкурс на место составляет примерно 4,4 человека, добавил Боярский. Само голосование пройдет с 20 по 26 мая, а его итоги станут известны 29 мая.

Напомним, в сентябре в Петербурге пройдут выборы губернатора, муниципальные выборы в 110-й МО, а также дополнительные выборы в Заксобрание по 18-му округу. В парламент от ЕР собирается выдвинуться член Общественной палаты России и медиаменеджер Александр Малькевич.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру