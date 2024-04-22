Малькевич подал документы на праймериз в ЗакС

Член Общественной палаты России, советник губернатора Петербурга по вопросам новых регионов Александр Малькевич 22 апреля подал документы на внутрипартийное голосование "Единой России", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Малькевич собирается баллотироваться в Законодательное собрание по 18-му избирательному округу.

Претендент на место в Заксобрании рассказал, что в первую очередь хотел бы направить свою парламентскую деятельность на социализацию участников специальной военной операции после возвращения со службы.

— Я как никто другой знаю проблематику. Люди так и говорили: "Вы владеете материалом, нужно это воплощать в законодательные решения, законопроекты". Видимо, пришло время заняться этим более предметно. Не пересказывать кому-то, что надо делать, а предлагать самому и получить для этого соответствующие рычаги, — рассказал он.

Принять участие в выборах, по словам Малькевича, его попросили жители Петербурга во время различных встреч. В случае избрания ездить в новые регионы он станет реже.

— Я свою глобальную миссию, большую, которая была, выполнил. Мы создали институты гражданского общества в наших новых субъектах Российской Федерации. Организовали средства массовой информации, три телеканала… сейчас эти выезды будут плановыми, компактными, адресными, — рассказал Малькевич

В случае избрания Малькевич будет вынужден покинуть пост члена Общественной палаты. Отказываться от должности советника губернатора не обязательно. Как рассказал Малькевич ЗАКС.Ру, он занимает ее на общественных началах.

Напомним, в сентябре, помимо муниципальных выборов и выборов губернатора, в Петербурге будут избирать депутата Заксобрания по 18-му округу. Место в парламенте стало вакантным после досрочного сложения полномочий Алексея Далматова. Единоросс покинул пост по собственному желанию. Одномандатный избирательный округ расположен на территории Красносельского и Кировского района (сам Малькевич проживает в другом районе). На праймериз ЕР на эти выборы пока подались пять человек, включая Малькевича. Остальные партии пока не сообщали о выдвижении своих кандидатов.

Фото и текст: Константин Леньков / ЗАКС.Ру