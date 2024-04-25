В ЗакСе предложат упростить процедуру досрочного сложения полномочий муниципалов

В петербургском парламенте подготовили федеральную инициативу, которая упростит процедуру досрочного прекращения полномочий муниципальных депутатов в случае объективных оснований для этого. В частности, в некоторых случаях лишить мандата можно будет без отдельного решение совета. Законопроект с поправками федерального закона об организации местного самоуправления подготовили члены профильной комиссии по организации публичной власти и административно-территориальному устройству и комитета по законодательству.

Так, в случае смерти, отставки по собственному желанию, вступления в законную силу обвинительного приговора или призыва на военную службу депутата, муниципальный совет должен рассмотреть вопрос о досрочном сложении полномочий муниципала. В некоторых случаях, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, совет длительное время не принимает соответствующее решение.

Один из авторов инициативы, депутат Всеволод Беликов в беседе с ЗАКС.Ру уточнил, что в перечисленных случаях сложение полномочий, согласно законопроекту, сможет утверждать глава муниципального образования, если у него будут формальные подтверждения оснований для этого. Например, в случае смерти депутата, основанием для досрочного прекращения полномочий может стать сообщение родственников или обращение главы МО в органы ЗАГС для подтверждения этой информации.

Беликов подчеркнул, что законопроект поспособствует работе глав муниципальных образований, которые должны быть в курсе состояния их коллег по совету.

"Настоящий проект федерального закона предлагает досрочно прекращать полномочия депутата представительного органа муниципального образования при очевидных обстоятельствах без решения представительного органа муниципального образования с момента поступления в представительный орган муниципального образования соответствующего документа или решения суда", - говорится в пояснительной записке.

Инициативу предлагается направить в Государственную думу. На региональном уровне без поправок в федеральное законодательство подобные меры реализовать нельзя, добавил Беликов. Депутат уточнил, что перечень оснований для сложения полномочий по "очевидным" обстоятельствам может быть расширен в будущем.

Константин Леньков