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Новости 18:40

За попытку подкупить силовика полумиллионом рублей петербурженку осудили условно

фото ЗакС политика За попытку подкупить силовика полумиллионом рублей петербурженку осудили условно

Попытка дать полицейскому взятку в размере 500 тысяч рублей за непривлечение к ответственности собственного племянника обернулась для петербурженки уголовным делом и условным приговором. Московский районный суд назначил ей четыре года условного срока и взыскал сумму неудавшейся взятки (ч. 3 ст. 30 - п. "б" ч. 4 ст. 291 УК) в пользу государства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Неприятности, возникшие у племянника подсудимой, связаны с его задержанием осенью минувшего года. При себе у него имелись запрещенные вещества. На молодого человека завели и административное, и уголовное дела по "наркотическим" статьям.

На суде фигурантка, чью взятку отказался принять полицейский, признала вину и раскаялась.

Фото: ЗАКС.Ру


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