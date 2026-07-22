Петербуржец поедет в колонию за ложный звонок о минировании парикмахерской

Выборгский районный суд приговорил к 3 годам 2 месяцам колонии жителя Петербурга Сергея Семенова по делу о заведомо ложном сообщении о теракте (ч. 2 ст. 207 УК РФ), сообщила 22 июля объединенная пресс-служба судов города. Причиной для разбирательства послужил нетрезвый звонок с сообщением о бомбе в парикмахерской.

Суд установил, что в ночь 25 июня нетрезвый Семенов позвонил в Центр обработки вызовов 112 и заявил оператору, что директор парикмахерской в доме по улице Кустодиева якобы разместил взрывное устройство.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Сообщение о бомбе не подтвердилось. В суде Семенов полностью признал вину. Он пояснил, что во время ссоры с сожительницей употреблял алкоголь и решил позвонить по номеру 112. При этом из его уточнений следовало, что в реальности он употребил иное вещество.

"Не ожидал, что наши спецслужбы так оперативно сработают. Просил не наказывать строго, потому что он нормальный человек, больше не пьет и почти не выходит из дома", — передает слова подсудимого пресс-служба.

В результате действий Семенова возникла необоснованная нагрузка на правоохранительные органы, которые были вынуждены отвлечься от противодействия реальным преступлениям и правонарушениям, отмечается в сообщении.

Дело рассматривали в особом порядке. Мобильный телефон, с которого был сделан звонок, конфисковали в доход государства.

Правоохранители регулярно сталкиваются со случаями ложных сообщений о терактах. В минувшем марте три года условно получил подросток, сообщивший о якобы подготовке взрыва в школе.

Помимо школьников, нередки случаи, когда о взрывах сообщают нетрезвые взрослые. Так произошло, например, в августе 2025 года, когда пьяный гражданин заявил о подготовке взрывов в двух локациях Петергофа. Информация подтверждения не нашла, звонивший получил три года условно.

В июле 2023 года пьяный житель Псковской области заявил экстренным службам о возможном теракте в морском порту Петербурга. Источником информации для него послужило некое "видение", в ходе которого ему пригрезились подъемные краны, предприятие и машина белого цвета с некими коробками. К прозрению мужчина отнесся со всей серьезностью. Свой рассказ он приукрасил для большей убедительности, сообщив о взятой в заложники дочери и о машине, полной взрывчатки. Позже оказалось, что никакой дочери у звонившего нет. Суд оценил историю на три года условного срока.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру