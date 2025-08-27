Ложное сообщение о минировании кафе и отдела полиции обернулось условным сроком

Петродворцовый районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Боркова, признанного виновным в заведомо ложном сообщении о теракте (ч. 2 ст. 207 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 27 августа. В качестве наказания ему избрали 3 года лишения свободы условно.

Как установил суд, звонок по номеру 112 Борков совершил около 17 часов 25 февраля, находясь возле железнодорожной станции "Старый Петергоф" в состоянии алкогольного опьянения. Оператору "Городского мониторингового центра" мужчина сообщил, что в Петергофе по двум адресам готовятся взрывы – в заведения общепита "Влаваше" по улице Халтурина и в здании ОМВД России по Петродворцовому району по улице Первого мая. При этом на месте полицейские не обнаружили никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ.

В результате суд решил приговорить Боркова к 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее Петродворцовый суд также приговорил к условному сроку автора ложного сообщения о минировании здания комитета по образованию Ломоносовского района Ленобласти. В качестве наказания ему избрали лишение свободы на 3 года условно с испытательным сроком на 2 года.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру