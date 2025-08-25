Автор ложного сообщения о теракте в Ломоносове получил условный срок

Петродворцовый районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Пчелинцева, признанного виновным в заведомо ложном сообщении о теракте на объекте социнфраструктуры (ч. 2 ст. 207 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов города 25 августа. Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно.

Как установил суд, 15 марта 2025 года около 16 часов Пчелинцев в состоянии алкогольного опьянения позвонил по номеру 112 и сообщил оператору службы экстренных вызовов "Городского мониторингового центра", что в здании комитета по образованию Ломоносовского района Ленобласти готовится взрыв. Приехав к дому 7 по Профсоюзной улице в Ломоносове, где располагается комитет, сотрудники полиции не нашли никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Пчелинцев свою вину признал. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, на прошлой неделе Московский районный суд приговорил петербуржца, признанного виновным в заведомо ложном сообщении о теракте с целью дестабилизации работы органов власти (ч. 3 ст. 207 УК РФ), к 6 годам лишения свободы условно. Он сообщил о заминировании здания администрации Петербурга.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру