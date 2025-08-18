Петербуржцу дали условный срок за ложное сообщение о минировании Смольного

Московский районный суд Петербурга огласил приговор Дмитрию Краснику, признанному виновным в заведомо ложном сообщении о теракте с целью дестабилизации работы органов власти (ч. 3 ст. 207 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов города 18 августа. Его приговорили к 6 годам лишения свободы условно.

Как говорится в публикации, вечером 2 июня Красник, находившийся в доме 14, корпус 2, по проспекту Юрия Гагарина, со своего телефона позвонил на номер 112 и сообщил о заминировании здания администрации Петербурга. При этом обвиняемый знал о недостоверности этой информации, сознавал общественно-опасный характер своих действий и понимал, что они могут привести к дестабилизации работы органов власти и правоохранителей.

Свою вину Красник признал. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Напомним, на прошлой неделе Калининский районный суд приговорил к 6 месяцам ограничения свободы петербуржца, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 207 УК РФ). В октябре 2024 года мужчина сообщил о якобы намерении взорвать дом на озере возле Токсово. Дело рассматривалось в особом порядке. Как отметил обвиняемый на суде, его пенсионные выплаты по его заявлению перечислялись для нужд СВО.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру