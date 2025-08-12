Петербуржцу на полгода ограничили свободу за ложное сообщение о теракте

Калининский районный суд Петербурга приговорил к 6 месяцам ограничения свободы Владимира Евтеева, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 207 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов города 12 августа. Дело рассматривалось в особом порядке.

Как говорится в публикации, вечером 14 октября 2024 года Евтеев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в ГКУ "ГМЦ" по номеру 112 и сообщил, что намерен взорвать дом на озере возле Токсова. Звонок мужчина совершил с принадлежащего ему телефона в своей квартире на Тихорецком проспекте.

Евтеев свою вину признал и раскаялся. Он отметил, что по его заявлению пенсионные выплаты перечисляются для нужд СВО.

Дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил Евтееву ограничение свободы на 6 месяцев. Максимальное наказание по статье о ложном сообщении о минировании (ч. 1 ст. 207 УК РФ) – ограничение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, в начале июля Фрунзенский районный суд приговорил жителя Петербурга к трем года лишения свободы условно за сообщение о минировании Боткинской больницы. Его признали виновным в ложном сообщении о минировании объекта социальной инфраструктуры (ч. 2 ст. 207 УК РФ).

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру