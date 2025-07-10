Петербуржец получил условный срок за сообщение о минировании Боткинской больницы

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Бондаренко, обвиняемого в ложном сообщении о минировании объекта социальной инфраструктуры (ч. 2 ст. 207 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов города 10 июля. Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно.

Как говорится в публикации, в апреле 2025 года Бондаренко, находясь в квартире по Дунайскому проспекту, осуществило звонок по номеру 112 и сообщил дежурному ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти о якобы заложенной на территории Клинической инфекционной больницы им. Боткина бомбе. При этом мужчина достоверно знал, что взрывного устройства на территории учреждения нет.

Из-за сообщения Бондаренко в больницу прибыли правоохранители для проверки сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. В результате была дезорганизована нормальная деятельность правоохранительных органов, включая сотрудников полиции по Фрунзенскому и Центральному районам Петербурга.

Бондаренко свою вину признал, в содеянном раскаялся. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

В качестве наказания суд избрал Бондаренко 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Напомним, ранее стало известно, что суд отправил под стражу обвиняемого в ложном сообщении о минировании здания ФСБ. По версии следствия, мужчина позвонил в петербургское управление ФСБ на Литейном проспекте. При этом специалисты не смогли найти ничего подозрительного.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру