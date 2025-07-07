Суд арестовал обвиняемого в ложном сообщении о минировании здания ФСБ

Дзержинский районный суд Петербурга 7 июля арестовал Станислава Саловского, которого обвиняют по статье о заведомо ложном сообщении о минировании (ч. 3 ст. 207 УК), сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. Обвиняемый, по версии следствия, звонил в петербургское управление ФСБ на Литейном проспекте. Специалисты ничего подозрительного не нашли.

Сотрудники МВД и ФСБ задержали Саловского 5 июля, на следующий день после звонка в петербургское управление Федеральной службы безопасности. В тот же день, после задержания ему было предъявлено обвинение. По инкриминируемой ему статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 8 лет или штраф до одного миллиона рублей.

Как уточняет пресс-служба судов, Саловский просил у суда назначить ему менее строгую меру пресечения, в частности, домашний арест. Суд не согласился. Мужчина проведет в следственном изоляторе минимум до 4 сентября.

В феврале в Петербурге суд приговорил жителя города к условному сроку за ложное сообщение о минировании Городского мониторинговый центра.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру