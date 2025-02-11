ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:18

Суд назначил условный срок петербуржцу за ложное сообщение об угрозе

фото ЗакС политика Суд назначил условный срок петербуржцу за ложное сообщение об угрозе

Выборгский районный суд Петербурга назначил три года условно 35-летнему Владимиру Яковлеву по делу о заведомо ложном сообщении о теракте (ч.2 ст. 207 УК РФ), об этом 11 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Инцидент произошёл еще в начале декабря 2024 года. Яковлев в состоянии алкогольного опьянения позвонил в Городской мониторинговый центр и заявил, что собирается взорвать этаж многоквартирного дома и устроить пожар. На место выехали экстренные службы, но угроза не подтвердилась.

В суде Яковлев свою вину признал, дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Напомним, что кронштадтский школьник отправил сообщения о якобы минировании школ и торговых объектов Петербурга. По данным правоохранителей, ребенок звонил по просьбе неизвестных в социальных сетях.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости11 февраля
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама