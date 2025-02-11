Суд назначил условный срок петербуржцу за ложное сообщение об угрозе

Выборгский районный суд Петербурга назначил три года условно 35-летнему Владимиру Яковлеву по делу о заведомо ложном сообщении о теракте (ч.2 ст. 207 УК РФ), об этом 11 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Инцидент произошёл еще в начале декабря 2024 года. Яковлев в состоянии алкогольного опьянения позвонил в Городской мониторинговый центр и заявил, что собирается взорвать этаж многоквартирного дома и устроить пожар. На место выехали экстренные службы, но угроза не подтвердилась.

В суде Яковлев свою вину признал, дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Напомним, что кронштадтский школьник отправил сообщения о якобы минировании школ и торговых объектов Петербурга. По данным правоохранителей, ребенок звонил по просьбе неизвестных в социальных сетях.

Фото: ЗАКС.Ру