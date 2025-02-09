Проверки в школах устроили из-за сообщений ребенка о минировании

Школьник из Кронштадта отправил ложные сообщения об угрозах школам и торговым объектам города, сообщает ГУ МВД 9 февраля.

По данным "Фонтанки", в результате сообщений правоохранители проверили 709 школ и один торговый центр. По решению администраций было эвакуировано 66 человек. Проверки, в которых участвовали 278 сотрудников полиции, не выявили опасных предметов.

Как выяснили правоохранители, мальчик совершил звонки по просьбе неизвестного, с которым познакомился в социальной сети. Материалы переданы в отдел по делам несовершеннолетних, где будет принято решение о мерах реагирования в отношении родителей ребенка. Также продолжается работа по установлению личности злоумышленника, который дал мальчику указания.

Напомним, что 4 февраля женщине, обвиняемой в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, назначили наказание в виде 2 лет колонии общего режима. Она якобы ложно сообщила о минировании военкоматов в Красносельском и Московском районах, а также одного из отделов полиции.

фото: ЗАКС.Ру