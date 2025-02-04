Жительницу Петербурга осудили на два года за ложные сообщения о минировании

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор Валентине Апарневой, обвиняемой в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 3 ст. 207 УК РФ), сообщает 4 февраля объединенная пресс-служба судов города. Женщине назначили наказание в виде 2 лет колонии общего режима. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы до трех лет.

По версии следствия, 30 января 2024 года Апарнева из своей комнаты коммуналки позвонила в службу "112" с ложным сообщением о минировании военкоматов в Красносельском и Московском районах, а также одного из отделов полиции. Апарнева в суде вину не признала.

В феврале 2024 года Московский районный суд отправил женщину в СИЗО. Тогда сторона защиты просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, ссылаясь на наличие хронических заболеваний у Апарневой.

Известно, что в Петербурге у нее не было ни регистрации, ни потвержденного документами места жительства, ни работы, а прописана она в далеком от города регионе.

Напомним, что 25 января в Петербурге возбудили уголовное дело после ложного сообщения о минировании Эрмитажа.

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