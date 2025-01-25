В Петербурге возбудили дело после ложного сообщения о минировании Эрмитажа

В Петербурге возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст.207 УК РФ) после эвакуации посетителей Эрмитажа, об этом 25 января пишет "Фонтанка.ру".

Днем в пятницу, 24 января, на телефон входной зоны музея поступил звонок. По данным издания, неизвестный мужчина представился Ярославом, заявил, что он "террорист из ЛНР", и потребовал эвакуации в течение часа.

Из-за угрозы порядка 3,3 тысячи человек покинули здание. Правоохранители совместно с сотрудниками службы безопасности Эрмитажа проверили залы, служебные помещения и прилегающую территорию, но никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Работа музея была вскоре возобновлена.

Сейчас правоохранительные органы продолжают устанавливать личности звонивших.

Напомним, что в пятницу, 24 января, посетителей Эрмитажа эвакуировали "из-за угрозы безопасности". Для посетителей с билетами на этот день музей пообещал компенсировать неудобства.

Фото: ЗАКС.Ру