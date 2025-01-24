ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:46

Эрмитаж эвакуировали из-за анонимного сообщения

фото ЗакС политика Эрмитаж эвакуировали из-за анонимного сообщения

В пятницу, 24 января, Государственный Эрмитаж эвакуировали после получения анонимного сообщения с угрозами, об этом 24 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу музея.

Около 13:30 петербуржцы заметили скопление машин МЧС и Росгвардии у музея. Посетителей оперативно вывели с территории Главного музейного комплекса. 

Пресс-служба Эрмитажа уточнила, что эвакуация связана с поступившей информацией о "угрозе режиму безопасности". В данный момент специалисты Службы музейной безопасности совместно с Росгвардией проверяют залы и служебные помещения.

Для посетителей с билетами на 24 января музей пообещал компенсировать неудобства: их пустят в любой другой день.

Напомним, что в начале января в Ленинградской области правоохранительные органы задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Он сообщил службам, что якобы в одном из домов в деревне Верхние Осельки есть угроза.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 января
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама