В Ленобласти задержали петербуржца за ложное сообщение о "минировании"

Сотрудники полиции 9 января задержали 26-летнего жителя Петербурга, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.2 ст.207 УК РФ), об этом 10 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, рано утром в четверг, 9 января, дежурному поступил звонок от неизвестного, который заявил о якобы существующей угрозе в одном из домов на Привокзальной улице деревни Верхние Осельки в Ленинградской области. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и представители экстренных служб.

Проверка показала, что сообщение было ложным – никаких опасных предметов или угроз для жизни и здоровья граждан не обнаружено.

По горячим следам полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Адмиралтейского района Петербурга. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что в конце декабря более 10 рейсов задержали в петербургском аэропорту Пулково из-за ложного сообщения о "минировании" воздушной гавани. Был проведен повторный осмотр пассажиров и самолетов.

Фото: ЗАКС.Ру