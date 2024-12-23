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В Пулково задержали более десяти рейсов из-за ложного сообщения о минировании

фото ЗакС политика В Пулково задержали более десяти рейсов из-за ложного сообщения о минировании

В ночь на 23 декабря в Пулково задержали более десяти рейсов, а пассажиров, прилетевших в Петербург, не выпускали из самолетов, сообщает RT.

В аэропорту проводилась проверка из-за ложного сообщения о минировании. РИА "Новости" передает, что после сообщения об угрозе безопасности на 11 рейсах провели повторный досмотр пассажиров и самолетов. К полуночи проверки завершились.

Напомним, недавно за сообщение об "опасном предмете" в Пулково был задержан пассажир. Экстренные службы провели досмотр его багажа, но ничего не нашли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему может грозить вплоть до пяти лет лишения свободы.

фото: ЗАКС.Ру


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