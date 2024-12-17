В Пулково задержан пассажир за ложное сообщение об "опасном предмете"

В аэропорту Пулково был задержан 37-летний житель Самарской области, который сообщил о якобы находящемся у него в багаже опасном предмете. Инцидент произошел во время регистрации на рейс "Санкт-Петербург — Самара", сообщили в пресс-службе транспортной полиции Северо-Запада 17 декабря.

По версии правоохранителей, мужчина, находясь у стойки регистрации, из хулиганских побуждений заявил, что его ручная кладь содержит потенциально опасный предмет.

После поступившего сообщения на место прибыли экстренные службы, которые провели досмотр багажа и личных вещей пассажира. В ходе проверки ничего опасного обнаружено не было, а нарушение общественного порядка не состоялось.

Тем не менее, в отношении "шутника" было возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 207 УК РФ (ложное сообщение об акте терроризма), что может повлечь наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно другого мужчину задержали за ложное сообщение о взрыве на ЛАЭС. Подозрительных предметов обнаружено не было. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

фото: ЗАКС.Ру