В Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о взрыве на ЛАЭС

В Петербурге сотрудники полиции задержали 50-летнего мужчину, который заявил о якобы готовящемся теракте на Ленинградской атомной электростанции. Как сообщает агентство "Оперативное прикрытие" 9 декабря, тревожный звонок оказался ложным.

Инцидент произошел утром, когда неизвестный позвонил в службу 112 и сообщил, что "ЛАЭС хотят взорвать". Правоохранители немедленно проверили территорию станции, но угрозу не подтвердили. Эвакуация не проводилась, подозрительных предметов обнаружено не было.

Звонившего вычислили в кратчайшие сроки, задержали в квартире на улице Доблести. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. После допроса в отделе МВД по особо важным и режимным объектам его отпустили под обязательство о явке. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Выяснилось, что задержанный уже имел криминальное прошлое. Ранее он был судим за угрозы убийством и жестокое обращение с животными. Теперь его могут привлечь к ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ).

Напомним, неделю назад за шутку о "бомбе" в магазине к ответственности привлекли петербурженку. За неудачный розыгрыш суд приговорил девушку к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

фото: ЗАКС.Ру