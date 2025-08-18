СК завершил расследование нападения на приставов на Васильевском острове

Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Петербургу завершило расследование дела в отношении двух обвиняемых в применении насилия в связи с осуществлением правосудия (ч. 3 ст. 296 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства 18 августа. Дело было передано на рассмотрение в суд.

Инцидент произошел 28 марта 2025 года. По версии следствия, в тот день сотрудник ГУ ФССП России по Петербургу находился возле дома по Биржевому переулку в связи исполнением своих должностных обязанностей по исполнительному производству. Тогда двое обвиняемых, которые были не согласны с решением суда о передаче жилого помещения, якобы напали на пристава. Мужчины будто бы толкали его в область головы, груди и конечностей, а также прищемили руку дверью.

Как говорится в публикации, следствие смогло собрать достаточный объем доказательств, свидетельствующий о причастности обвиняемых к инкриминируемому деянию. Материалы дела с утвержденным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, обвиняемые были задержаны 30 марта, тогда же им было предъявлено обвинение. На следующий день суд отправил их под стражу. Глава Следкома Александр Бастрыкин дважды поручал доложить о ходе расследования: в конце марта, а также в начале июня. Бастрыкин повторно запросил доклад из-за опасений общественности, что виновные смогут избежать ответственности из-за наличия коррупционных связей.

Как сообщали СМИ в марте, конфликт произошел из-за медцентра в Биржевом переулке. Тогда в полиции оказались девять человек, на них составили протоколы о мелком хулиганстве, четырех из них задержали по статье о самоуправстве.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру