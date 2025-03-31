Бастрыкин запросил доклад по делу о насилии в отношении приставов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Марине Парастаевой доложить и результатах расследования уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти (ст.318 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства 31 марта. Дело было возбуждено по факту оказания сопротивления приставам при выполнении решения суда.

Инцидент произошел 28 марта в Петербурге. По информации Следкома, собственник одного из коммерческих зданий в соответствии с решением суда в присутствии приставов потребовал от арендатора освободить занимаемое им помещение. В ответ владелец помещения получил отказ, начался конфликт. В его ходе на место событий приехали мужчины, оказавшиеся выходцами из Азербайджана, которые оскорбили и избили приставов.

По информации "Фонтанка.ру" инцидент произошел из-за медцентра на Биржевом переулке. На место происшествие приехали три наряда патрульно-постовой службы и три наряда ГИБДД. В итоге в полицию были доставлены девять человек, на них составили протоколы о мелком хулиганстве, четырёх из них привлекли к уголовной ответственности.

Ранее днем стало известно, что глава СК затребовал доклад о ходе проверки падения 11-летнего мальчика на детской площадке. Мальчик был госпитализирован, у него диагностировали разрыв почки, правого надпочечника и другие травмы.

фото: ЗАКС.Ру