Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту падения мальчика, получившего разрыв почки

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Марине Парастаевой доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах падения 11-летнего мальчика на детской площадке, сообщила пресс-служба ведомства 31 марта. Ребенок получил повреждения внутренних органов.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о падении школьника с высоты 2,5 м на детской площадке у дома на Глухарской улице. Инцидент произошел вечером 29 марта. В итоге мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии. В больнице у него диагностировали разрыв почки, правого надпочечника и другие травмы, вызванные падением.

Следственные органы ГСУ СК России по Петербургу организовали проведение процессуальной проверки по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

Напомним, что ранее Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения собаки на прохожую в Купчино. Животное набросилось на пенсионерку во время прогулки, женщине потребовалась медицинская помощь.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру