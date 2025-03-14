Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения собаки на женщину в Купчино

Председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения собаки на прохожую в Петербурге, сообщила 14 марта пресс-служба ведомства. Ранее следствие возбудило уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову. По предварительным данным, собака напала на пожилую женщину во время прогулки с хозяйкой 13 марта.

Как писали СМИ, инцидент произошел в Купчино. Собака якобы набросилась сзади на 66-летнюю жительницу Малой Балканской улицы, отчего женщина упала. По словам очевидцев, собаку не могли оттащить от пенсионерки в течение нескольких минут. Пострадавшую доставили в больницу, там ей оказали медицинскую помощь.

Ранее ЗАКС.Ру писал об активных обсуждениях законопроекта, позволяющего усыплять бездомных животных в приютах. Соответствующая инициатива была внесена в Госдуму в конце февраля. 11 марта отрицательный отзыв на законопроект представила фракция "Яблоко" в Заксобрании Петербурга. Не поддержал инициативу и комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Еще один отрицательный отзыв на проект представил комитет по законодательству петербургского парламента. Председатель ЗакСа Александр Бельский заявил, что проблема приобретает массовый характер из-за безответственного поведения граждан, которые выкидывают на улицу своих питомцев.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру