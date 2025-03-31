Суд отправил под стражу двух подозреваемых в нападении на приставов

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для Элиха Асхабова и Анзора Закриева, обвиняемых в применении насилия в отношении представителей власти (ч.1ст.318 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мужчины пробудут под стражей как минимум до 28 мая.

По версии следствия, 28 марта Асхабов и Закриев вместе с другими неустановленными лицами якобы применили насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении старшего инспектора-судебного пристава. Сотрудник ФССП принимал участие в "выселении" по требованию суда арендатора, незаконно занявшего помещение в доме 1/10 по Биржевому переулку. Асхабов якобы ударил пристава в лицо, а Закриев и другие неизвестные толкали его в грудь.

Мужчины были задержаны 30 марта, им было предъявлено обвинение. Оба свою вину не признали.

Ранее днем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования этого дела.

По информации "Фонтанки.ру" инцидент произошел из-за медцентра на Биржевом переулке. В результате в полицию были доставлены девять человек, на них составили протоколы о мелком хулиганстве, четырёх из них задержали по статье о самоуправстве.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру