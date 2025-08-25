РЖД оштрафовали за нарушение при эксплуатации путей в Ленобласти

Куйбышевский районный суд оштрафовал ОАО "РЖД" на 250 тысяч рублей за нарушения при эксплуатации железнодорожных путей (ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ) в Киришском районе Ленобласти, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 25 августа.

Как говорится в публикации, компания ввела железнодорожные пути общего пользования на перегоне Жарок-Посадниково во временную эксплуатацию с нарушением порядка, определённого законом. При этом участок слишком долго находился во временной эксплуатации, в связи с чем Волховстроевский транспортный прокурор обратился в суд с требованием обязать РЖД перевести его в постоянную эксплуатацию.

В результате суд удовлетворил иск прокурора. Суд оштрафовал РЖД на 250 тысяч рублей, а также обязал перевести пути в постоянную эксплуатацию. Прокуратура поставила на контроль устранение нарушений.

Напомним, ранее транспортная прокуратура начала проверку из-за задержек в движении пассажирских поездов в Петербурге 19 августа. По данным ведомства, причиной стало "несвоевременное завершение ремонтных работ на перегоне Колпино — Саблино".

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру